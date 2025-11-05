Краснов пообещал жестко пресекать коррупцию в судах

Председатель Верховного суда выразил уверенность, что его "услышат те, кому обращены эти слова"

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться.

Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем", - подчеркнул он. "Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова", - сказал Краснов.