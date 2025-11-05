Краснов пообещал жестко пресекать коррупцию в судах
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться.
Читайте также
Краснов: без внешнего влияния — суды должны ориентироваться на закон, а не на чиновников
Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.
"Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем", - подчеркнул он. "Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова", - сказал Краснов.