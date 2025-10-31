Ураган "Мелисса" в течение суток продолжит терять свою силу

Скорость ветра в зоне урагана достигала 42 м/с

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса", бушевавший в странах Карибского бассейна и продвигающийся вглубь Атлантики, в ближайшие сутки продолжит терять свою силу. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Сегодня в 06:00 мск скорость ветра в зоне урагана достигала 42 м/с, а порывы - 52 м/с, в 03:00 мск субботы, 1 ноября, скорость ветра прогнозируется уже 35 м/с, а порывы - до 42 м/с", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в странах Карибского бассейна из-за "Мелиссы" погибли более 40 человек. По данным газеты The Washington Post, жертвами стихии стали жители Гаити, Доминиканской Республики и Ямайки. Издание отмечает, что число погибших еще может вырасти, так как продолжается разбор завалов и разрушений, вызванных ураганом. В момент прохождения через территорию указанных выше стран "Мелисса" оценивался, как ураган четвертой-пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его эпицентре достигала 82 м/с.

При этом министр образования, профессиональных навыков, молодежи и информации Ямайки Дана Моррис Диксон сообщала, что на острове в результате урагана погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе один ребенок. "Мелисса", имея силу, равную высшей, пятой категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Ураган вызвал наводнения и многочисленные разрушения, около 15 тыс. человек были эвакуированы, 77% от общего числа потребителей электроэнергии оказались обесточены.

Согласно последним данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Мелисса" прошел через Багамские острова и движется вглубь Атлантики.