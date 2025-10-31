Прокуратура контролирует проверку ДТП с шестью погибшими под Орлом

На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Свердловского района Анна Беликова

ОРЕЛ, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход проверки ДТП на трассе Орел - Тамбов, в котором шесть человек погибли и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в вечернее время 31.10.2025 на трассе Орел - Тамбов в Свердловском районе. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехала исполняющая обязанности прокурора Свердловского района Анна Беликова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 20:25 мск на 31-м километре трассы Орел - Тамбов микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень, с последующим столкновением грузовика с легковым транспортным средством. В дорожно-транспортном происшествии погибли шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали двое.