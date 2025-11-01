Судебные приставы задержали 5 тыс. лиц, скрывавшихся от следствия и суда

Глава ФССП Дмитрий Аристов назвал это существенным вкладом в укрепление правопорядка и безопасности судебной деятельности

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы России в этом году задержали более 5 тыс. лиц, скрывавшихся от следствия и суда. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.

"При оказании содействия органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, сотрудниками органов принудительного исполнения задержано свыше 5 тыс. лиц", - сообщил он. "При этом 555 из них находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - добавил глава ФССП.

Он назвал это существенным вкладом в укрепление правопорядка и безопасности судебной деятельности, так как скрывшиеся от правосудия преступники представляют повышенную угрозу для окружающих до момента задержания.

В 2025 году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.