NBC: жертвами урагана "Мелисса" стали 46 человек

По данным телеканала, максимальная скорость ветра в его эпицентре достигала 82 м/с

Последствия урагана "Мелисса" © ТАСС/ Reuters/ United Nations

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса" унес жизни 46 человек в странах Карибского бассейна. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

По уточненным данным, жертвами стихии стали 26 жителей Гаити, 19 человек погибли на Ямайке и еще 1 - в Доминиканской Республике.

В период прохождения через территорию этих стран "Мелисса" оценивался как ураган четвертой-пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его эпицентре достигала 82 м/с.

Согласно последним данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Мелисса" прошел через Багамские острова и движется вглубь Атлантики. В настоящее время он ослабел до уровня пост-тропического циклона.