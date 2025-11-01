Пропавшего под Красноярском рыбака обнаружили мертвым

В ходе поиска спасатели обследовали 65 км акватории, 50 км береговой линии, 75 км проток и более 350 кв. м дна реки

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Мужчину, пропавшего две недели назад, обнаружили мертвым на реке Мана в Партизанском районе Красноярского края, говорится в сообщении краевого государственного казенного учреждения "Спасатель".

Ранее в региональном главке МВД сообщали, что родственники пропавшего рыбака обратились в полицию 21 октября. Они сообщили, что 18 октября местный житель выехал на рыбалку на Ману на резиновой лодке. В тот же день он последний раз выходил на связь. Родственники мужчины предприняли безрезультатные попытки найти его самостоятельно, после чего обратились в полицию. Позднее была найдена лодка мужчины. Поиском рыбака занимались сотрудники полиции, спасатели и волонтеры. Поисковые работы осложняли погодные условия и шуга (рыхлый лед - прим. ТАСС) на реке. Зона поиска рыбака была отдалена на 60 км от зоны поисков семьи Усольцевых, пропавших в Партизанском районе в конце сентября.

"Сегодня краевые спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего на реке Мана в Партизанском районе. В ходе поиска мужчины спасатели обследовали 65 км акватории, 50 км береговой линии, 75 км проток и более 350 кв. метров дна реки эхолотом", - говорится в сообщении. Тело 54-летнего мужчины передано сотрудникам полиции.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае. По факту пропажи семьи туристов возбуждено уголовное дело.