ТАСС: в Новосибирске задержали чиновника за махинации с квартирами для сирот

Речь идет об Александре Лаухине

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска Александр Лаухин задержан по делу о махинациях в сфере обеспечения жильем детей-сирот. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Задержан начальник управления по демографической политике мэрии Новосибирска", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее в УФСБ России по Новосибирской области сообщили о выявлении и пресечении противоправной деятельности начальника отдела мэрии Новосибирска, сотрудника отдела и представителя коммерческой организации, подозреваемых в организации схемы незаконного обогащения при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках национального проекта "Семья". В отношении должностного лица мэрии было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В отношении двух его соучастников - по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ, их задержали сразу же.

Установлено, что начальник одного из отделов мэрии, используя свое служебное положение, в 2025 году приобрел через третьих лиц три квартиры в Новосибирске. Позднее они были реализованы по завышенной стоимости, прибыль составила более 5 млн рублей. Впоследствии подозреваемый совместно с подчиненным и представителем коммерческой строительной фирмы организовали создание заявок на поставку мэрии 15 жилых помещений по завышенной стоимости для обеспечения жильем детей-сирот. В результате аффилированная стройкомпания была признана победителем. Сумма излишних расходов бюджетных средств составила более 18,3 млн рублей.