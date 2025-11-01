Следователи приняли к производству дело о ДТП с шестью погибшими под Орлом

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, пострадавший 2022 года рождения находится в реанимации

ОРЕЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Орловской области приняли к производству уголовное дело, возбужденное по факту ДТП на трассе Орел - Тамбов, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что среди шести погибших был ребенок. Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области сообщали о двух пострадавших в ДТП.

"Следователями СУ СК России по Орловской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 31 октября водитель микроавтобуса с четырьмя пассажирами, в том числе двумя детьми, двигался по федеральной трассе Орел - Тамбов со стороны Орла и Ливны. Сообщается, что водитель в Свердловском районе выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающимся навстречу грузовым автомобилем с полуприцепом. Грузовой автомобиль, в свою очередь, на полосе встречного движения столкнулся с легковым автомобилем.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, пострадавший ребенок 2022 года рождения находится в реанимации. "Пассажир автомобиля Volkswagen Transporter - девочка 2022 г. р. получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение реанимации в БУЗ ОО "НКМЦ им. З. И. Круглой", - сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.