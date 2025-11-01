Экономиста Иноземцева объявили в розыск

Его ранее признали иностранным агентом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экономист Владислав Иноземцев, признанный иностранным агентом, объявлен в розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следствием Иноземцев объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Следователем следственного отдела по городу Одинцову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Владислава Иноземцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Подозреваемый включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории РФ.

По версии следствия, мужчина, признанный иностранным агентом, дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В последующем мужчина продолжил размещение своих материалов без указания на то, что они распространены иноагентом на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга.