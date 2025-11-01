Главу курской стройфирмы приговорили к четырем годам по делу о фортификациях

Виталию Синьговскому также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

Виталий Синьговский © Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил главу строительной фирмы "Сиэми" Виталия Синьговского к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу 500 тыс. рублей по делу о растрате при строительстве фортификаций, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным следствия, глава ООО "Сиэми" Виталий Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания денежных средств по предложению экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая по данному делу в обналичивании и присвоении бюджетных средств, сообщала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы, которые нужно было перевести для обналичивания. Тот в свою очередь сообщал полученную информацию Васильеву, который руководил процессом перевода денежных средств.

"Назначить Синьговскому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала судья.

Позже корреспондент ТАСС сообщил, что Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск о взыскании с Синьговского свыше 152 млн рублей в пользу Корпорации развития Курской области.