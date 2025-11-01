В Дагестане 10 детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции

Состояние пациентов не вызывает опасений

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. В Казбековском районе Дагестана госпитализировали 10 детей с признаками острой кишечной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"10 детей с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы в Казбековском районе. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние детей не вызывает опасений", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным регионального Минздрава, в настоящее время лечение проходят шесть детей, остальные на амбулаторном.

Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова, организована проверка по информации об отравлении несовершеннолетних в Казбековском районе.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. <…> Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту",- добавила Голубова.