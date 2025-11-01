ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Пострадали 10 человек. Главное об отравлении детей в Дагестане

Редакция сайта ТАСС
14:28
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

В Казбековском районе Дагестана за медицинской помощью обратились 10 детей с признаками острой кишечной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Для выявления возможных заболевших медики проводят подворовые обходы.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Об инциденте

  • По данным следствия, в период с 30 октября по 1 ноября в медучреждения с признаками острой кишечной инфекции обратились жители населенных пунктов Казбековского района.
  • Все заболевшие - жители селения Дылым.

Пострадавшие

  • В больнице лечение проходят шестеро детей, еще четверо - амбулаторно.
  • Состояние детей не вызывает опасений.
  • Все пациенты получают симптоматическое и антивирусное лечение, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.
  • Для выявления возможных заболевших медики проводят подворовые обходы.

Реакция властей

  • Прокуратурой организована проверка.
  • Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
  • Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.
  • До 5 ноября будет введено умеренное хлорирование воды, сообщила пресс-служба городской администрации.
 
