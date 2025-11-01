Статья
Пострадали 10 человек. Главное об отравлении детей в Дагестане
14:28
В Казбековском районе Дагестана за медицинской помощью обратились 10 детей с признаками острой кишечной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Для выявления возможных заболевших медики проводят подворовые обходы.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Об инциденте
- По данным следствия, в период с 30 октября по 1 ноября в медучреждения с признаками острой кишечной инфекции обратились жители населенных пунктов Казбековского района.
- Все заболевшие - жители селения Дылым.
Пострадавшие
- В больнице лечение проходят шестеро детей, еще четверо - амбулаторно.
- Состояние детей не вызывает опасений.
- Все пациенты получают симптоматическое и антивирусное лечение, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.
Реакция властей
- Прокуратурой организована проверка.
- Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
- Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.
- До 5 ноября будет введено умеренное хлорирование воды, сообщила пресс-служба городской администрации.