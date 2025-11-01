Статья

Пострадали 10 человек. Главное об отравлении детей в Дагестане

В Казбековском районе Дагестана за медицинской помощью обратились 10 детей с признаками острой кишечной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Об инциденте

По данным следствия, в период с 30 октября по 1 ноября в медучреждения с признаками острой кишечной инфекции обратились жители населенных пунктов Казбековского района.

Все заболевшие - жители селения Дылым.

Пострадавшие

В больнице лечение проходят шестеро детей, еще четверо - амбулаторно.

Состояние детей не вызывает опасений.

Все пациенты получают симптоматическое и антивирусное лечение, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

Для выявления возможных заболевших медики проводят подворовые обходы.

