В дагестанском селе проведут хлорирование воды после отравления

Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Медики после отравления жителей Казбековского района проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших. До 5 ноября принято решение ввести хлорирование воды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту отравления жителей Казбековского района республики.

"Все заболевшие - жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших. Вместе с тем, принято решение в качестве дополнительной меры ввести умеренное хлорирование до 5 ноября", - говорится в сообщении.