В Дагестане завели дело после отравления жителей Казбековского района

В больницу попали 10 детей с признаками острой кишечной инфекции

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане завели уголовное дело после отравления жителей Казбековского района республики. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что 10 детей с признаками острой кишечной инфекции обратились к врачам в Казбековском районе Дагестана.

"Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 30 октября по 1 ноября в медицинские учреждения с признаками острой кишечной инфекции обратились жители населенных пунктов Казбековского района. Часть из них, в том числе несовершеннолетние, были госпитализированы. Количество пострадавших устанавливается.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, а также на закрепление доказательственной базы.