Список обвиняемых в ограблении Лувра дополнили

Обвинение предъявили 38-летней жительнице столичного пригорода Ла-Курнёв

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Суд Парижа предъявил обвинение по делу об ограблении Лувра 38-летней жительнице столичного пригорода Ла-Курнёв (департамент Сен-Сен-Дени). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По его данным, она стала шестой обвиняемой по этому делу. Прокуратура требует ее заключения под стражу.

Всего по делу были задержаны семь человек, один из них был позднее освобожден после допроса.

25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. 29 октября им были предъявлены обвинения в ограблении в составе преступной группы, их поместили под стражу. Прокурор сообщила, что камеры наблюдения зафиксировали четырех человек, осуществивших ограбление музея, однако не исключила, что число участников может быть больше. 30 октября Беко сообщила, что по делу об ограблении Лувра были задержаны еще пять человек. Расследованием этого "ограбления века" занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.