Северная часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

Специалисты проводят оперативные работы

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Северная часть Запорожской области осталась без электроснабжения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на энергообъекты региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В связи с очередной атакой со стороны ВСУ на энергообъекты Запорожской области северная часть региона остается без электроснабжения. Специалисты проводят оперативные работы по ремонту и восстановлению напряжения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области ТАСС сообщили, что прифронтовой город Каменка-Днепровская и село Великая Белозерка остались без электричества в результате удара ВСУ, данные о пострадавших не поступали.