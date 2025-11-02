В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Глава региона Юрий Слюсарь также сообщил о возгорании легкового автомобиля и повреждении двух частных домов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Два человека ранены в результате атаки БПЛА на хутор Ленинаван Ростовской области.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.

Также глава региона сообщил о возгорании легкового автомобиля, повреждении двух частных домов. "Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла", - сообщил он.

По словам губернатора, на место выехали все дежурные службы, в регионе продолжается отражение воздушной атаки.