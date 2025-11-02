Число погибших от наводнения во Вьетнаме возросло до 35 человек

Еще 60 получили различные ранения и травмы

ХАНОЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 35, пропавшими без вести числятся 5 человек, еще 60 получили различные ранения и травмы. Об этом сообщил департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны.

Непрекращающиеся с 25 октября дожди вызвали сильнейшее наводнение в центральном регионе. По-прежнему затоплены более 16,5 тыс. жилых домов и зданий, около 75 тыс. домохозяйств остаются без электричества. Паводок уничтожил и повредил порядка 5,3 тыс. гектаров посевных площадей, занятых под рис и другие сельскохозяйственные культуры, и еще почти 800 гектаров фруктовых плантаций. В результате наводнения зафиксировали гибель 42 тыс. голов крупного рогатого скота и птицы.

В настоящее время развернуты масштабные спасательные и восстановительные работы, в которых задействованы подразделения военнослужащих и сил милиции. Правительство создало фонд чрезвычайной помощи в размере 450 млрд донгов (около $17,9 млн) для поддержки населения пострадавших городов и провинций и финансирования их восстановления.

30 октября спецборт МЧС России доставил в ханойский международный аэропорт Нойбай 30 тонн гуманитарного груза для жителей пострадавших от стихии регионов. "Помощь направлена по поручению правительства Российской Федерации в знак дружбы и солидарности с народом Вьетнама", - сказали ТАСС в посольстве РФ в Ханое. В состав груза вошли продовольствие, палатки, средства первой необходимости и медикаменты.