В Новосибирске завели дело после падения дерева на пожилую пару

Пострадавшие были госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после того, как пожилые мужчина и женщина пострадали в результате падения дерева из-за сильного ветра на монументе Славы в Новосибирске. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Вечером 1 ноября на территории монумента Славы в Новосибирске на женщину и мужчину обрушилось дерево из-за штормового ветра. Пострадавшие были госпитализированы с травмами. Прокуратура организовала проверку для оценки бездействия органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев.

"В следственном управлении СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе и результатах расследования.