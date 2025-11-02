Карл III заявил, что шокирован нападением в поезде в Англии

Король Великобритании выразил глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и их близким

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Jack Taylor

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III и его жена королева Камилла заявили, что шокированы нападением в поезде в Англии, в результате которого пострадали 11 человек.

"Мы с женой были потрясены и шокированы, узнав о чудовищном нападении с ножом, которое произошло вчера вечером в [графстве] Кембриджшир. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и их близким. Мы благодарны службам экстренной помощи за их реакцию на этот ужасный инцидент", - сказано в заявлении королевской четы, распространенном Букингемским дворцом.

Нападение произошло вечером 1 ноября в поезде, следовавшем из города Донкастер на севере Англии в Лондон. Инцидент случился спустя примерно 10 минут после того, как поезд отъехал от платформы города Питерборо. Британская транспортная полиция произвела задержания двух мужчин, подозреваемых в покушении на убийство, после того, как поезд остановился на платформе города Хантингдон. Правоохранительные органы не классифицируют нападение как теракт. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.