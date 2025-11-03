По делу общественного деятеля Рудницкой арестовали еще двух фигурантов

Многодетную мать обвинили в торговле несовершеннолетними

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Московский суд арестовал еще двоих человек по уголовному делу в отношении председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения" Ирины Рудницкой, все фигуранты обвиняются в торговле несовершеннолетними. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Избрать меру пресечения в виде заключение под стражу", - следует из материалов дела в отношении каждого нового фигуранта.

30 октября проживающую в подмосковной Истре многодетную мать Ирину Рудницкую обвинили в торговле несовершеннолетними, а суд в Москве отправил женщину в СИЗО.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, столичный суд отправил в СИЗО в рамках предварительного следствия предпринимателя из Подмосковья, а также женщину, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа 2025 года. Из документов следует, что на иждивении у женщины 12 детей - от трех до 17 лет. Санкция вмененной Рудницкой и еще двум обвиняемым статьи 127.1 УК РФ (торговля детьми) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.