Среди жертв ДТП с четырьмя фурами в Приангарье были граждане Китая и Белоруссии

Двоих пострадавших доставили в больницы

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Среди погибших и пострадавших при столкновении четырех большегрузов в Иркутской области были граждане Белоруссии и Китая. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Известно, что среди погибших и пострадавших - граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О произошедшем проинформировали МИД Китая и Белоруссии", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что двоих пострадавших доставили в больницы. Еще один от госпитализации отказался, он получил ушибы. Кобзев призвал соблюдать скоростной режим, держать дистанцию на дорогах и учитывать гололедицу.

ДТП произошло на федеральной дороге Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе Иркутской области. В результате столкновения погибли два водителя. Движение на месте аварии перекрыто в обоих направлениях, работают сотрудники полиции и регионального главка МЧС России. Объезд организован через деревню Листвянка.