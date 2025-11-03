TOLOnews: в Афганистане при землетрясении погибли 27 человек

Число пострадавших возросло до 830

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Общее число пострадавших в результате землетрясения на севере Афганистана возросло до 830, 27 человек погибли. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По его сведениям, наибольшее число жертв было зафиксировано в провинциях Балх и Саманган.

Ранее СМИ приводили данные о 20 погибших и более 300 пострадавших.

В ночь на 3 ноября в провинциях Балх, Саманган, Сари-Пуль, Кундуз и Баглан на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, был нанесен значительный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры. По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают около 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.