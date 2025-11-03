В Волгоградской области произошло возгорание на электроподстанции

Причиной стало падение обломков БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА стало причиной возгорания на электроподстанции в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации региона.

"В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА", - сообщил губернатор.

Он отметил, что все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По данным Бочарова, пострадавших нет.

Как сообщили в Минобороны России, вечером в понедельник, с 20:00 до 23:30 мск, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА, в том числе 13 над территорией Волгоградской области.