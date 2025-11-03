На Камчатке за сутки произошли почти 60 землетрясений

Из них шесть ощущались жителями в Петропавловске-Камчатском

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Порядка 60 сейсмособытий произошли на Камчатке за прошедшие сутки, шесть из них были ощущаемы, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За прошедшие сутки произошло 58 землетрясений, из них 6 ощутимых в Петропавловске-Камчатском. Жители города ощущали подземные толчки силой до четырех баллов", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что уровень сейсмичности в регионе остается высоким. Произошедшие сейсмособытия являются афтершоками после землетрясения 30 июля.