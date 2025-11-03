Над Воронежской областью уничтожили не менее семи БПЛА

По словам губернатора региона Александр Гусев, на юге области выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО обнаружили и уничтожили не менее семи БПЛА над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами и двумя городами Воронежской области обнаружено и уничтожено уже не менее семи беспилотных летательных аппаратов", - написал он в Telegram-канале, отметив, что пострадавших нет.

По словам губернатора, на юге области выбиты отдельные стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили.

Угроза непосредственного удара БПЛА сохраняется в Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже. Режим опасности атаки беспилотников действует на всей территории региона.

В Минобороны России ранее сообщили, что вечером в понедельник, с 20:00 до 23:30 мск, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА, в том числе три над территорией Воронежской области.