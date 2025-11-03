ANSA: из-под завалов обрушившейся в Риме башни извлекли рабочего

По данным агентства, 66-летний мужчина находился под обломками более 10 часов

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Рабочий, остававшийся под завалами обрушившейся в центре Рима средневековой башни, был спасен. Как передает агентство ANSA, 66-летнего мужчину извлекли из-под завалов спустя более чем 10 часов, его увезли на скорой.

Обрушение башни Torre dei Conti на Императорских форумах произошло около 12:00 3 ноября. Затем последовало повторное обрушение. Башня находилась на реконструкции и была обнесена заграждениями. Однако пыль после обрушения разлетелась на десятки метров. Проспект был перекрыт и для пешеходов.

На объекте во время инцидента находились только задействованные в реконструкции рабочие.