В шести районах Воронежской области отменили угрозу удара БПЛА

Речь идет о Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Режим непосредственной угрозы удара БПЛА отменили в шести районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.