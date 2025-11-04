В шести районах Воронежской области отменили угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
01:50
МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Режим непосредственной угрозы удара БПЛА отменили в шести районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Бутурлиновском, Россошанском, Лискинском районах, Борисоглебске и Нововоронеже", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.