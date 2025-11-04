Число пострадавших от землетрясения в Афганистане выросло до 860

В ВОЗ подтвердили гибель по меньшей мере 22 человек

Последствия землетрясения в Афганистане © ТАСС/ Reuters/ EFE

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает гибель по меньшей мере 22 человек вследствие землетрясения в Афганистане, число пострадавших возросло до 860. Об этом заявил ее официальный представитель Кристиан Линдмайер.

"Согласно нашим последним данным, 22 человека погибли, 860 получили ранения в результате землетрясения в Афганистане", - сказал он на брифинге для журналистов в Женеве. По информации ВОЗ, 400 из них были доставлены в больницы региона, часть из которых оказалась разрушена из-за удара стихии. По словам Линдмайера, поисково-спасательные операции в регионе продолжаются, число жертв может увеличиться.

Ранее телеканал TOLOnews сообщил о 27 погибших и 830 пострадавших.

В ночь на 3 ноября в провинциях Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и Сари-Пуль на севере Афганистана произошло разрушительное землетрясение, был нанесен значительный ущерб зданиям и объектам инфраструктуры. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают около 523 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.