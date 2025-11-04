Бушующий на Филиппинах тайфун "Калмаэги" в течение суток станет сильнее

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Бушующий на Филиппинах тайфун "Калмаэги" в течение ближайших суток может стать сильнее. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Сегодня в 06:00 мск скорость ветра в районе тайфуна составляла 35 м/с, а порывы достигали 50 м/с. В среду, 5 ноября, в 03:00 мск скорость ветра может увеличиться до 40 м/с, порывы же прогнозируются до 57 м/с", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна по меньшей мере 26 человек погибли и несколько сотен тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в центральной части Филиппин. По данным агентства AFP, под ударом стихии оказались города на острове Себу, улицы которых оказались затоплены в результате ливневых дождей. По данным местных властей, большинство людей погибли в результате утопления.

Как сообщил телеканал ABS-CBN News, в ходе ликвидации последствий непогоды разбился вертолет Bell UH-1Y Venom. Спасатели ведут поиски экипажа.