ABS-CBN: на Филиппинах при крушении вертолета погибли шесть человек

Он направлялся в пострадавшие от тайфуна районы для оказания помощи в ликвидации последствий стихии

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения военного вертолета на Филиппинах, где бушует тайфун "Калмаэги". Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на военные структуры.

"В результате поисково-спасательных операций были обнаружены шесть тел, которые, предположительно, принадлежат пилоту и членам экипажа <...> вертолета Super Huey (Bell UH-1Y Venom - прим. ТАСС)", - приводит телеканал заявление военных. Он был частью группы из четырех вертолетов, направлявшихся в пострадавшие от тайфуна районы страны для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. В настоящий момент правоохранители ведут расследование произошедшего и устанавливают причины аварии.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна по меньшей мере 26 человек погибли, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома в центральной части Филиппин. По данным агентства AFP, под ударом стихии оказались города на острове Себу, улицы которых оказались затоплены в результате ливневых дождей. Большинство погибших утонули.