Посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам не выходить на улицу

Предупреждение связано с тайфуном "Калмаэги"

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Посольство России на Филиппинах рекомендовало россиянам в связи с тайфуном "Калмаэги" воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

"Посольство настоятельно рекомендует: оставаться в безопасных помещениях на период непогоды; следить за оповещениями местных властей и экстренных служб; избегать выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням; согласовывать с авиаперевозчиком изменения в расписаниях рейсов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна по меньшей мере 26 человек погибли и несколько сотен тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в центральной части Филиппин. По данным Agence France-Presse (AFP), под ударом стихии оказались города на острове Себу, улицы которых оказались затоплены в результате ливневых дождей.