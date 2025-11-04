АТОР: тайфун на Филиппинах не представляет угрозы для туристов

Туроператоры следят за ситуацией и не допускают людей к опасным активностям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Тайфун "Калмаэги" не представляет прямой угрозы для находящихся на Филиппинах российских туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на сложности, прямой угрозы для туристов, следующих инструкциям, нет. Местные власти и туроператоры следят за ситуацией и не допускают людей к опасным активностям. Все туристические группы находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в АТОР, из-за погодных условий туроператоры меняют экскурсионные планы. Например, поездки к Подземной реке в Пуэрто-Принсесе 5 ноября не будет. Будет пересмотрен и график морских экскурсий. Мероприятия заменяются на более безопасные, например, спа-процедуры.

Всего на островах, исходя из статистики Управления по туризму Филиппин, на данный момент может находиться около 550-600 туристов из России.

По данным принимающей стороны туроператора ITM group, полностью закрыто море для всех видов паромов и лодок. В частности, туристы не могут покинуть остров Боракай. При этом аэропорт Калибо, через который туда добираются путешественники, принимает рейсы. Проблема заключается в том, чтобы добраться до него, рассказали в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна по меньшей мере 26 человек погибли и несколько сотен тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в центральной части Филиппин. По данным Agence France-Presse (AFP), под ударом стихии оказались города на острове Себу, улицы которых оказались затоплены в результате ливневых дождей.