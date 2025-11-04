В парке Лондона при нападении с ножом пострадал человек

Женщину доставили в больницу, сообщили в Скотленд-Ярде

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на женщину в парке на севере Лондона, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на столичную полицию.

"Примерно в 20:55 в понедельник полиция отреагировала на сообщения о нападении с ножом в Элторн-парке в [районе] Ислингтон. Сотрудники [полиции] и скорой помощи Лондона прибыли на место, женщине в возрасте от 20 до 30 лет была оказана помощь в связи с полученными ножевыми ранениями. Она была доставлена в больницу, мы ожидаем появления новой информации о ее состоянии", - указал представитель Скотленд-Ярда.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов не производили каких-либо задержаний после инцидента. При этом в полиции указали, что в ближайшие дни в Ислингтоне будет усилено присутствие стражей порядка для обеспечения безопасности.

1 ноября в поезде, следовавшем из города Донкастер на севере Англии в Лондон, было совершено нападение с ножом, в результате которого пострадали 11 человек. Нападавший - 32-летний темнокожий мужчина - был задержан полицейскими при прибытии поезда на станцию города Хантингдон.