На борту разбившегося в США самолета UPS находились три члена экипажа

Подтверждения данных о пострадавших или погибших пока нет, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Три члена экипажа находились на борту грузового самолета логистической компании UPS, потерпевшего крушение возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки), сообщила пресс-служба компании. Воздушное судно направлялось в Гонолулу (штат Гавайи).

"Примерно в 17:20 по времени восточного побережья (01:20 мск среды - прим. ТАСС) произошел инцидент с самолетом MD-11 на рейсе UPS 2976 из Луисвилла в Гонолулу. На борту находились три члена экипажа, в настоящее время у нас нет подтверждения данных о пострадавших или погибших", - говорится в заявлении на сайте UPS.

В связи с крушением в Луисвилл направляется губернатор Кентукки Энди Бешир. "Ситуация серьезная. <...> Я направляюсь в Луисвилл прямо сейчас", - написал он в X.

По сведениям телеканала WLKY, причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и потеря мощности.