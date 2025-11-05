Над Орлом уничтожили БПЛА

Обломки повредили несколько частных домов и хозпостройку

ОРЕЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны ликвидировали над Орлом украинские БПЛА. Пострадавших нет, зафиксированы повреждения частных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Вражеские атаки региона продолжаются - в результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет", - написал он.

Клычков уточнил, что на местах работают сотрудники МЧС и правоохранители.