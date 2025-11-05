Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира

Ликвидировать последствия начнут с наступлением светлого времени суток, отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев

ВЛАДИМИР, 5 ноября. /ТАСС/. Украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира. Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий", - написал он.

"Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме", - подчеркнул губернатор.