Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира
02:41
ВЛАДИМИР, 5 ноября. /ТАСС/. Украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.
"Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира. Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий", - написал он.
"Просьба сохранять спокойствие. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме", - подчеркнул губернатор.