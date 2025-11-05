Число погибших из-за крушения самолета UPS в Кентукки достигло семи

Губернатор штата Энди Бешир допустил, что этот показатель вырастет

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Не менее семи человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки).

Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

"Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет", - написал он в X. Ранее сообщалось о трех погибших.