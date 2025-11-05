Число погибших при пожаре в Сургуте достигло семи

Четверо из них - дети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до семи. Четверо погибших - дети, сообщается в канале МЧС России в мессенджере Max.

"При разборе конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону информировали, что при ликвидации пожара в дачном доме в Сургуте были обнаружены тела женщины и двоих детей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.