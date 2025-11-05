В Сургуте завели дело после гибели семи человек при пожаре в дачном доме

Причины произошедшего устанавливают специалисты

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек в результате пожара в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В ночь на 5 ноября 2025 года в следственный отдел по городу Сургуту следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара на территории СОТ "Прибрежный 1" города Сургута в горящем двухэтажном дачном доме спасателями обнаружены тела семи человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Работа на месте продолжается, личности погибших и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону информировали, что при ликвидации пожара в дачном доме в Сургуте были обнаружены тела женщины и двоих детей. По уточненной информации МЧС России, погибли семь человек, четверо из них дети.