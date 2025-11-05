В Орле восемь домов повреждены при атаке ВСУ

Средства РЭБ уничтожили два реактивных БПЛА над городом

ОРЕЛ, 5 ноября. /ТАСС/. В Орле при атаке ВСУ восемь домов получили повреждения. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, средства РЭБ нейтрализовали два реактивных беспилотника над городом. При этом во время атак были повреждены семь частных домовладений. Кроме того, в одном из многоквартирных домов нарушено остекление. "Пострадавших нет", - отметил глава региона.

Он добавил, что гражданам оказывают необходимую помощь. Ведутся работы устранению последствий атаки.