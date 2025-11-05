Дело об убийстве Буиновой и Норбоева рассмотрит Верховный суд Бурятии

Расследование преступления завершено

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева, а также еще одного жителя Бурятии, ставшего свидетелем преступления, будет рассматривать Верховный суд республики, дело планируется направить в высший орган судебной власти региона. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Бурятии Максим Дашижапов.

"1 ноября 2025 года утверждено обвинительно заключение. После вручения его копий заинтересованным лицам уголовное дело будет направлено в Верховный суд [Бурятии]. Мои коллеги в ходе судебного заседания представят доказательства суду", - сказал Дашижапов.

Он отметил, что по делу собраны доказательства, которые послужили основанием для завершения расследования, составления обвинительного заключения. Интересы обвиняемого, который спустя неделю после убийства Буиновой, Норбоева и свидетеля преступления, покончил с собой, будет представлять его жена.

Как отметила старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Бурятии Мария Михалевская, обвиняемый - бывший сотрудник правоохранительных органов, в 2021 году он уволился, продал все имущество, недвижимость. "В связи с началом специальной военной операции, опасаясь быть призванным, он уехал с семьей в Америку. Однако в связи со сложностями адаптации и сложностями получения статуса беженца был вынужден вернуться на Родину, потеряв значительную часть сбережений, имея сложности финансового характера, напряженную обстановку в семье", - сказала Михалевская. Она добавила, что орудием корыстного преступления стало приобретенное в неизвестном месте огнестрельное оружие, переделанное из пистолета Макарова.

Ранее в следственном управлении сообщили, что к убийству троих жителей Улан-Удэ причастен 40-летний мужчина. Его обвинили в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. "а", "з", "к" ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный в особо крупном размере, с применением насилия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) УК РФ.

О погибших

Финалистка конкурса "Миссис Бурятия - 2024" Буинова и Норбоев пропали 11 апреля 2024 года. В ночь на 12 апреля 30-летняя женщина, мать двоих детей, встретилась с 26-летним Норбоевым в черте города Улан-Удэ. На автомобиле Буиновой они отправились в неизвестном направлении, после чего пропали.

Молодых людей искали родственники, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело. Через год тела Буиновой и Норбоева были обнаружены в смотровой яме одного из гаражных кооперативов в пределах Улан-Удэ - на глубине около двух метров под слоем льда, мусора и песка.

Третья жертва преступления - знакомый обвиняемого, автомобилем которого злоумышленник воспользовался, чтобы скрыть тела убитых.