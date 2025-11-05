ФСБ показала видео задержания москвича, работавшего на спецслужбу страны НАТО

Мужчину заключили под стражу

ТАСС, 5 ноября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания жителя Москвы, собиравшего для спецслужбы одной из стран НАТО информацию об оппозиционно настроенных россиянах для их дальнейшего склонения к сотрудничеству.

Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области завела в отношении мужчины уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ). Его заключили под стражу.