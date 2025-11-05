Задержанный за госизмену москвич собирался переехать в другую страну

Мужчине предложили заняться диверсионной деятельностью

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Москвич, задержанный за государственную измену, собирался переехать в другую страну, помощь в этом ему обещали его кураторы. Об этом он рассказал на видео, распространенном ФСБ России.

"Задержан за госизмену. Я познакомился с гражданкой, она предложила мне сотрудничество и [сказала, что] может помочь с видами [на жительство] в другой стране, переехать в другую страну", - рассказал он.

По его словам, ему предложили заняться диверсионной деятельностью, а именно сделать фотографии объектов военно-промышленного комплекса. Также в задание входила передача данных об оппозиционерах.

В ФСБ сообщили, что 37-летний житель Москвы инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО, которому передал анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации), он заключен под стражу.