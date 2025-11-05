Суд продлил арест блогеру Маркаряну

Он обвиняется в оскорблении памятников защитников Отечества

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы продлил на два месяца срок ареста блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворено. Обвиняемому Маркаряну продлен срок содержания под стражей", - сообщили в суде, уточнив, что срок ареста продлен на два месяца.

Ранее сообщалось, что Маркарян раскаялся, готов сотрудничать со следствием, также сам Маркарян заявлял, что при задержании не прятался в багажнике машины, а сидел на пассажирском сиденье.

23 августа следователи задержали Маркаряна в Московском регионе. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года он разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.