Sky: в Лондоне по ошибке выпустили из тюрьмы двоих заключенных

Один отбывал наказание за вторжение в чужие владения с намерением совершить ограбление, второй был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за мошенничество

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Из лондонской тюрьмы Уондсуорт двое осужденных преступников, в том числе мигрант из Алжира, были по ошибке отпущены на свободу. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что 24-летний гражданин Алжира Браим Каддур-Шериф был случайно выпущен на свободу 29 октября. Он отбывал наказание за вторжение в чужие владения с намерением совершить ограбление, а ранее был судим за преступления сексуального характера. По информации Sky News, Каддур-Шериф въехал в Великобританию по туристической визе в 2019 году, однако продолжал жить в стране по ее истечении в нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, 3 ноября из тюрьмы Уондсуорт был ошибочно отпущен 35-летний Уильям Смит. Ранее в тот же день он был приговорен Королевским судом лондонского района Кройдон к трем годам и девяти месяцам тюремного заключения за мошенничество. Британские полицейские занимаются поиском беглецов.

24 октября британские власти по ошибке выпустили осужденного нелегального мигранта из Эфиопии, который за домогательства к 14-летней девочке и женщине был приговорен судом к одному году тюрьмы. Эти преступления, произошедшие в июле, спровоцировали акции протеста по всей Великобритании с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах на период рассмотрения их прошений об убежище.

Насильника должны были передать сотрудникам британского МВД для отправки в депортационный центр, однако вместо этого его просто выпустили. Он был найден и задержан утром 26 октября в Лондоне. После этого заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми обещал усилить контроль за заключенными в тюрьмах.

Ранее Sky News сообщил, что более 260 осужденных преступников были ошибочно отпущены на свободу в Великобритании в период с марта 2024 года по март 2025 года. Число таких инцидентов выросло на 128% по сравнению с показателями предыдущего года.