На Филиппинах число жертв тайфуна "Калмаэги" достигло 114

Еще 82 человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 6 ноября. /ТАСС/. Число погибших из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 114, без вести пропали 127 человек, пострадали 82. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

Ранее поступала информация о 93 погибших.

Большинство жертв стихии проживали на острове Себу в центральной части страны, где выпало более месячной нормы осадков. Из-за последствий тайфуна несколько сотен тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть свои дома.

В посольстве РФ на Филиппинах ранее сообщили ТАСС, что диппредставительство не располагает информацией о наличии российских граждан среди пострадавших. Дипломаты рекомендовали россиянам воздержаться от выхода на улицу и поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням, а также следить за сообщениями местных властей и экстренных служб.