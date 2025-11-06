В Бердске ликвидировали открытое горение на производстве пластиковых изделий

Пострадавших и погибших нет

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара в здании по производству пластиковых изделий в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь возгорания выросла с 600 до 690 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек. В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло по адресу Линейная, 5. Тушение ведут четыре пожарных расчета, пострадавших и погибших нет.