Сургутская семья, в доме которой при пожаре погибли люди, была благополучной

Пострадавшим окажут помощь в восстановлении документов и материальную поддержку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. Семья, в дачном доме которой произошел пожар в Сургуте, где погибли семь человек, не состояла на учете как неблагополучная. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"Семья была многодетной. На учете как неблагополучная не состоит", - рассказали в администрации.

По данным следственного управления СК РФ по региону, на момент пожара в доме находились его собственница, четверо ее детей 2008, 2012, 2014, 2020 годов рождения и внучка 2023 года рождения, а также ее сожитель и трое гостей. Во время возгорания одному из гостей, 17-летней дочери и сожителю хозяйки удалось выбраться из горящего дома. Тела трех женщин и четверых детей обнаружены в доме при тушении пожара.

Как сообщили в администрации города, пострадавшим в результате пожара будет оказана помощь в восстановлении документов, материальная поддержка, в том числе из средств городского бюджета - размеры выплат сейчас рассматриваются. Кроме того, власти планируют предоставить родственникам в случае необходимости жилье из маневренного фонда города. Также будет оказана поддержка в организации похорон. В городе объявлен сбор средств для оказания помощи семье погибших.