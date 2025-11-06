Пожар на крупнейшем в Белоруссии НПЗ потушили

На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов

Редакция сайта ТАСС

© Telegram-канал МЧС Белоруссии/ ТАСС

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар на территории крупнейшего в Белоруссии НПЗ "Нафтан" ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС республики.

"Пожар на технологической установке на территории ОАО "Нафтан" ликвидирован. На месте происшествия работал штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представители объекта и работники МЧС", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным министерства, во взаимодействии с техническим персоналом объекта была организована подача в зону аварии инертных газов для разбавления горючих веществ и материалов. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов.

Никто не пострадал, обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве проинформировали, что на предприятии загорелось дизельное топливо.

"Нафтан" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Завод расположен в промышленной зоне Новополоцка в Витебской области. Предприятие выпускает различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.